मेटा का नया AI टूल म्यूज कोड लॉन्च

मेटा का नया AI टूल म्यूज कोड लॉन्च, मिनटों में करेगा बड़े कोड बेस पर काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:41 pm Aug 06, 202601:41 pm

क्या है खबर?

मेटा ने बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रोग्रामर्स के लिए नया AI कोडिंग एजेंट म्यूज कोड लॉन्च किया है। कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि यह फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य बड़े कोड बेस पर जटिल काम को आसान और तेज बनाना है। मेटा का मानना है कि यह टूल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की उत्पादकता बढ़ाएगा और बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने में महत्वपूर्ण मदद करेगा, जिससे डेवलपर्स का समय और मेहनत दोनों बचेंगे।