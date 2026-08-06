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मेटा का नया AI टूल म्यूज कोड लॉन्च, मिनटों में करेगा बड़े कोड बेस पर काम
मेटा का नया AI टूल म्यूज कोड लॉन्च

मेटा का नया AI टूल म्यूज कोड लॉन्च, मिनटों में करेगा बड़े कोड बेस पर काम

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 06, 2026
01:41 pm
क्या है खबर?

मेटा ने बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रोग्रामर्स के लिए नया AI कोडिंग एजेंट म्यूज कोड लॉन्च किया है। कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि यह फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य बड़े कोड बेस पर जटिल काम को आसान और तेज बनाना है। मेटा का मानना है कि यह टूल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की उत्पादकता बढ़ाएगा और बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने में महत्वपूर्ण मदद करेगा, जिससे डेवलपर्स का समय और मेहनत दोनों बचेंगे।

खासियत

क्या है म्यूज कोड की खासियत?

म्यूज कोड बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बदलाव की योजना बनाने, नया कोड लिखने और उसके नतीजों की जांच करने में मदद करता है।

इसे केवल एक कमांड से इंस्टॉल किया जा सकता है। यह मेटा के पहले लॉन्च हुए म्यूज स्पार्क मॉडल पर आधारित है।

कंपनी का कहना है कि यह टूल बड़े और जटिल कोड बेस को समझकर तेज और बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम है, जिससे विकास प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी।

काम

कैसे करता है यह काम?

जब किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा काम होता है, तो म्यूज़ कोड उसे कई छोटे हिस्सों में बांट देता है।

इसके बाद अलग-अलग AI एजेंट एक साथ उन हिस्सों पर काम करते हैं। इससे काम तेजी से पूरा होता है और एक एजेंट का काम दूसरे से नहीं टकराता।

मेटा के अनुसार, परीक्षण के दौरान इस तकनीक की मदद से एक गेम के लिए एक साथ छह नए फीचर सफलतापूर्वक तैयार किए गए और बेहतर नतीजे भी हासिल किए गए।

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अन्य

AI की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है मेटा

मेटा इस नए टूल के जरिए OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों को चुनौती देना चाहता है।

कंपनी का कहना है कि यह टूल कम लागत में बेहतर प्रदर्शन देने की क्षमता रखता है। हाल के महीनों में मेटा ने AI तकनीक पर निवेश भी बढ़ाया है।

अब कंपनी विज्ञापन के साथ-साथ ग्राहक सेवा और दूसरे कारोबारी कामों के लिए भी नई AI सेवाओं का तेजी से विस्तार कर रही है और नए उत्पाद लगातार बाजार में उतार रही है।

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