मेटा ने लॉन्च किया बिना कैमरे वाला स्मार्ट चश्मा

मेटा ने लॉन्च किया बिना कैमरे वाला स्मार्ट चश्मा, 12 घंटे चलेगी बैटरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:27 am Sep 24, 202607:27 am

क्या है खबर?

मेटा कनेक्ट 2026 में कंपनी ने बिना कैमरे वाला अपना पहला स्मार्ट ग्लास रे-बैन मेटा ऑडियो पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, इसे प्राइवेसी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें फोटो, वीडियो और कंप्यूटर विजन से जुड़े फीचर नहीं दिए गए हैं। इसके बजाय यह ग्लास ऑडियो और AI सुविधाओं पर ध्यान देता है। यूजर्स इनसे गाने सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मेटा AI से बातचीत कर सकते हैं।