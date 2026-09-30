मेटा ला रही फेसबुक ग्रुप्स के लिए नया 'फोरम' ऐप

मेटा ला रही फेसबुक ग्रुप्स के लिए नया 'फोरम' ऐप, जानिए क्या कुछ मिलेगा इसमें

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:44 pm Sep 30, 202603:44 pm

क्या है खबर?

मेटा फेसबुक ग्रुप्स के लिए 'फोरम' नाम के एक नए ऐप की टेस्टिंग कर रही है। यह ऐप उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो ग्रुप की बातचीत को एक अलग जगह पर देखना चाहते हैं। फोरम यूजर्स के मौजूदा फेसबुक ग्रुप्स से जुड़कर पोस्ट और चर्चाओं को एक जगह दिखाएगा। इसके साथ जानकारी खोजने और नई कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए कुछ नए फीचर भी मिलेंगे। मेटा ने इसकी टेस्टिंग मई में शुरू की थी।