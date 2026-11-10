मेटा ने पेश किया म्यूज एंबर AI मॉडल, एजेंट के छोटे-छोटे काम होंगे सस्ते

मेटा ने म्यूज नाम से AI मॉडल्स की एक पूरी सीरीज तैयार की है।

इसमें म्यूज वंडर को मुश्किल कामों के लिए और म्यूज स्पार्क को कोडिंग व टूल इस्तेमाल करने जैसे कामों के लिए रखा गया है। वहीं, एम्बर बार-बार किए जाने वाले छोटे काम संभालेगा।

कंपनी के मुताबिक, डेवलपर्स वंडर से किसी बड़े काम की योजना बनवा सकते हैं और उसके अलग-अलग हिस्से एम्बर को सौंप सकते हैं। फिलहाल यह म्यूज कोड और डेवलपर API में उपलब्ध है।