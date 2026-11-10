मेटा ने पेश किया म्यूज एंबर AI मॉडल, एजेंट के छोटे-छोटे काम होंगे सस्ते
क्या है खबर?
मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब्स ने म्यूज एंबर नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, यह उसका अब तक का सबसे छोटा और कम खर्च वाला मॉडल है। इसे ऐसे कामों के लिए बनाया गया है, जिन्हें AI एजेंट एक ही काम के दौरान बार-बार करते हैं। इनमें दस्तावेजों से जानकारी निकालना, दूसरे टूल का इस्तेमाल करना और कोड में बदलाव के बाद उसकी जांच करना शामिल है।
खासियत
बड़े मॉडल के साथ मिलकर करेगा काम
मेटा ने म्यूज नाम से AI मॉडल्स की एक पूरी सीरीज तैयार की है।
इसमें म्यूज वंडर को मुश्किल कामों के लिए और म्यूज स्पार्क को कोडिंग व टूल इस्तेमाल करने जैसे कामों के लिए रखा गया है। वहीं, एम्बर बार-बार किए जाने वाले छोटे काम संभालेगा।
कंपनी के मुताबिक, डेवलपर्स वंडर से किसी बड़े काम की योजना बनवा सकते हैं और उसके अलग-अलग हिस्से एम्बर को सौंप सकते हैं। फिलहाल यह म्यूज कोड और डेवलपर API में उपलब्ध है।
टोकन
एक बार में संभाल सकता है 10 लाख टोकन
मेटा के शुरुआती परीक्षण में क्लाउड स्टोरेज कंपनी बॉक्स ने एंबर का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट की जांच के लिए किया।
इस मॉडल ने कंपनी के नियमों के आधार पर दस्तावेजों की अलग-अलग शर्तें जांचीं और जोखिम का आकलन किया। मेटा का कहना है कि एंबर एक बार में 10 लाख टोकन तक संभाल सकता है।
यह टेक्स्ट के अलावा तस्वीरों, ऑडियो और वीडियो से भी जानकारी समझ सकता है।
खर्च
दूसरे AI मॉडल्स के मुकाबले कम खर्च
मेटा के परीक्षण में एंबर और एंथ्रोपिक के क्लॉड हाइकू 5.5 ने एक बेंचमार्क पर 36 अंक हासिल किए।
हालांकि, एंबर से एक काम कराने का खर्च करीब 14 सेंट रहा, जबकि हाइकू पर लगभग 41 सेंट खर्च हुए। OpenAI के GPT-6 लूना ने इसी परीक्षण में 28 अंक हासिल किए और प्रति काम करीब 15 सेंट का खर्च आया।
मेटा का कहना है कि वह इससे भी कम खर्च वाले मॉडल तैयार कर रही है।