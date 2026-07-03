मेटा ने लॉन्च किया अपना नया AI ऐप पॉकेट

मेटा ने लॉन्च किया अपना नया AI ऐप पॉकेट, आसानी से ऐप बना सकेंगे यूजर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:13 am Jul 03, 202610:13 am

क्या है खबर?

मेटा ने बिना किसी आधिकारिक घोषणा के 'पॉकेट' नाम का नया ऐप सीमित स्तर पर उपलब्ध कराया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह ऐप फिलहाल कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ही जारी किया गया है। कंपनी ने अभी तक इसके वैश्विक लॉन्च या उपलब्ध देशों की जानकारी साझा नहीं की है। मेटा के हेल्प पेज में भी कहा गया है कि पॉकेट ऐप अभी सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है और धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा।