मेटा ने AI डाटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है

मेटा ने सनडायल का किया अधिग्रहण, जानिए क्या होगा इससे फायदा

क्या है खबर?

मेटा ने सनडायल का अधिग्रहण कर लिया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म है, जिसे उसी के ही 2 पूर्व कर्मचारियों ने शुरू किया था। यह अधिग्रहण मेटा की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इनसाइट्स की बढ़ती मांग के बीच अपनी डाटा और विश्लेषण टीम को मजबूत करना है। सनडायल को फेसबुक की मूल कंपनी के नए डाटा विश्लेषण संगठन में शामिल किया जाएगा, जिसका नेतृत्व एलेक्स शुल्त्स कर रहे हैं।