मेंटा पर यूजर्स के डाटा तक पहुंचने बनाने के लिए जुर्माना लगा है

यूजर्स के डाटा तक पहुंचने के लिए मेटा पर लगा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

इटली की डाटा सुरक्षा एजेंसी ने मेटा प्लेटफॉर्म्स पर 88.70 करोड़ डॉलर (करीब 8,400 करोड़ रुपये) का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इन आरोपों के चलते लगाया गया है कि इस टेक कंपनी ने एंड्रॉयड यूजर्स की सहमति या जानकारी के बिना उनके द्वारा स्टोर की गई फोटो और वीडियो तक पहुंच बनाई। नियामक ने कहा कि कंपनी ने यूजर्स को ठीक से सूचित किए बिना या उनकी अनुमति लिए बिना ही इन निजी मीडिया फाइल्स तक पहुंच बनाई।