मेटा ने एलन मस्क की डॉक्यूमेंट्री का विज्ञापन नहीं चलाने का फैसला बदल दिया है

मेटा एलन मस्क की डॉक्यूमेंट्री का विज्ञापन चलाने को राजी, पहले किया था इनकार

क्या है खबर?

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने अब एलन मस्क की की आने वाली डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करने वाले पेड विज्ञापन चलाने की पुष्टि की है। पहले सोशल मीडिया कंपनी ने विज्ञापन चलाने से मना कर दिया था, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल लिया है और विज्ञापन न दिखाने को एक 'गलती' बताया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मेटा, टिक-टॉक, यूट्यूब ने ट्रेलर के ऐड दिखाने से मना कर दिया था।