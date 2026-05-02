मेटा ने ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित करने के लिए स्टार्टअप खरीदा है

मेटा ने ह्यूमनॉइड रोबोट स्टार्टअप एश्योर्ड रोबोट इंटेलिजेंस का किया अधिग्रहण

क्या है खबर?

मेटा ने ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम बनाने वाले स्टार्टअप एश्योर्ड रोबोट इंटेलिजेंस का अधिग्रहण कर लिया है। सौदे की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। इस अधिग्रहण के पीछे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग का मानव जैसी कृत्रिम रोबोट तकनीक को मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य है। बता दें कि कंपनी AI पर एक व्यापक दांव लगा रही है, जिसके चलते कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है।