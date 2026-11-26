व्हाट्सऐप में मैसेज शेड्यूल फीचर शुरू किया गया है

व्हाट्सऐप में शुरू हुई मैसेज शेड्यूल करने की सुविधा, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने अपना एक नया फीचर पेश करना शुरू कर दिया है। इसके जरिए आप व्यक्तिगत और ग्रुप चैट दोनों में मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं। यह फीचर दुनियाभर में iOS और एंड्रॉयड के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बार यह फीचर मिल जाने पर आप कोई मैसेज टाइप करके सेंड बटन को देर तक दबाकर करके उसको 10 मिनट से लेकर 14 दिन तक के समय के लिए शेड्यूल कर सकते हैं।