2030 तक मेमोरी चिप्स की कमी रहने के आसार, माइक्रोन ने किए बड़े समझौते

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:38 pm Jun 26, 202612:38 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल का असर अब स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों पर भी दिखने लगा है। AI कंपनियां बड़े डाटा सेंटर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मेमोरी चिप्स खरीद रही हैं। इससे रैम और स्टोरेज चिप्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे दुनिया की प्रमुख मेमोरी चिप कंपनी माइक्रोन ने 2030 तक के लिए कई बड़े ग्राहकों के साथ मेमोरी सप्लाई और कीमत तय करने वाले समझौते किए हैं।