AI तकनीकों की मदद से टाइम बॉक्सिंग में माहिर बनें

समय की कमी से हैं परेशान? AI की मदद से सीखें टाइम बॉक्सिंग का स्मार्ट तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:03 am Jun 11, 202608:03 am

क्या है खबर?

समय का बेहतर उपयोग करने के लिए टाइम बॉक्सिंग तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसमें हर काम के लिए पहले से एक निश्चित समय तय किया जाता है, जिससे ध्यान भटकने की संभावना कम होती है। अब AI टूल्स इस प्रक्रिया को और आसान बना रहे हैं। ये कामों को छोटे हिस्सों में बांटने, प्राथमिकता तय करने और समय का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। इससे लोग अपने जरूरी कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं।