दूसरा डाटाबेस साइबर सुरक्षा फर्म अपगार्ड के शोध निदेशक ग्रेग पोलॉक को मिला। उनकी जांच में लगभग 1.64 अरब रिकॉर्ड सामने आए, जिनमें से ज्यादातर चीन के लोगों और कंपनियों से जुड़े हैं।

पोलॉक ने पाया कि इस डाटाबेस में कम से कम 84 करोड़ राष्ट्रीय पहचान नंबर, 30 करोड़ फोन नंबर, लगभग 1.1 करोड़ छात्रों के एनरोलमेंट रिकॉर्ड और करीब 80 लाख बिजनेस रजिस्ट्रेशन शामिल थे।

कुछ रिकॉर्ड्स में बच्चों और मृत लोगों की जानकारी भी मौजूद थी।