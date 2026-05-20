मेटा की एक बैठक के दौरान का मार्क जुकरबर्ग का ऑडियो क्लिप लीक हुआ है

मार्क जुकरबर्ग का कथित ऑडियो क्लिप लीक, कर्मचारियों की निगरानी का हुआ खुलासा

क्या है खबर?

मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग की लीक हुई कथित ऑडियो क्लिप ने हलचल मचा दी है। इसने कंपनी के आक्रामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रयासों में नया नाटकीय मोड़ ला दिया। एक सामूहिक बैठक की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जुकरबर्ग को यह समझाते हुए सुना जा सकता है कि मेटा ने कर्मचारियों की कंप्यूटर गतिविधि को ट्रैक करना क्यों शुरू किया। इस लीक ऑडियो क्लिप ने छंटनी के दौर में कर्मचारियों की चिंता को और बढ़ा दिया है।