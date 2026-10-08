मार्गरेट हैमिल्टन का 90 साल की उम्र में निधन

नासा के अपोलो मिशन की सॉफ्टवेयर वैज्ञानिक मार्गरेट हैमिल्टन का 90 साल की उम्र में निधन

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:28 pm Oct 08, 202605:28 pm

क्या है खबर?

नासा के अपोलो मिशन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक मार्गरेट हैमिल्टन का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने उनकी मौत की पुष्टि की है। संस्थान के मुताबिक, हैमिल्टन का निधन 30 सितंबर को हुआ। उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक अलग क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाने वाली प्रमुख हस्तियों में गिना जाता है। उन्होंने अपोलो मिशन की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी।