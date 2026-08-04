व्हाट्सऐप के कई अकाउंट 24 घंटे के लिए रिव्यू में

व्हाट्सऐप के कई अकाउंट अचानक हुए बंद, 24 घंटे तक रिव्यू में रखने का फैसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:15 am Aug 04, 202610:15 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने भारत में अकाउंट्स को अचानक 24 घंटे के लिए रिव्यू में डाल दिया है। इसके बाद प्रभावित यूजर्स कुछ समय तक ऐप के कई जरूरी फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या की जानकारी मिलते ही सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतें साझा करनी शुरू कर दीं। कई यूजर्स ने बताया कि बिना किसी चेतावनी के उनके अकाउंट पर यह कार्रवाई दिखाई देने लगी, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है।