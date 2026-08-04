व्हाट्सऐप के कई अकाउंट अचानक हुए बंद, 24 घंटे तक रिव्यू में रखने का फैसला
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने भारत में अकाउंट्स को अचानक 24 घंटे के लिए रिव्यू में डाल दिया है। इसके बाद प्रभावित यूजर्स कुछ समय तक ऐप के कई जरूरी फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या की जानकारी मिलते ही सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतें साझा करनी शुरू कर दीं। कई यूजर्स ने बताया कि बिना किसी चेतावनी के उनके अकाउंट पर यह कार्रवाई दिखाई देने लगी, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है।
मैसेज
यूजर्स को स्क्रीन पर क्या मैसेज मिला?
बीती रात करीब 08:00 बजे कई यूजर्स को ऐप पर मैसेज दिखाई दिया कि उनका अकाउंट रिव्यू में है।
मैसेज में कहा गया कि अकाउंट गतिविधि और डिवाइस की जानकारी की जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अकाउंट नियमों का पालन कर रहा है।
साथ ही यह भी बताया गया कि आमतौर पर 24 घंटे के भीतर जांच पूरी होने के बाद परिणाम की जानकारी दे दी जाएगी और सेवा सामान्य हो सकती है।
बयान
व्हाट्सऐप ने क्या कहा?
व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखती है, जो प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।
इसी कारण संदिग्ध अकाउंट्स पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी माना कि कभी-कभी गलती से सही अकाउंट भी प्रभावित हो सकते हैं।
ऐसे मामलों में कंपनी जल्द से जल्द जांच पूरी कर समस्या दूर करने और यूजर्स को दोबारा सामान्य तरीके से सेवा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करती है।
नाराजगी
सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताई नाराजगी
इस घटना के बाद कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए अपनी परेशानी बताई।
कुछ लोगों ने कहा कि उनका अकाउंट बिना किसी चेतावनी के रिव्यू में डाल दिया गया, जबकि वे केवल आधिकारिक व्हाट्सऐप ऐप का ही इस्तेमाल करते हैं।
कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि उनका काम पूरी तरह व्हाट्सऐप पर निर्भर है, इसलिए जल्द से जल्द अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए और समस्या का स्थायी समाधान भी किया जाए।