कंटेंट नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच के दायरे में हैं दर्जन भर OTT प्लेटफॉर्म

भारत में करीब 15 OTT प्लेटफॉर्म इन दिनों सरकार के जांच के दायरे में हैं। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर गैर-कानूनी और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके और दर्शकों को सुरक्षित व जिम्मेदार मनोरंजन मिल सके।

ब्लॉक सरकार ने कई प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पहले 25 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया था, जिसके बाद 18 और प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की गई। फिलहाल 10 से 15 प्लेटफॉर्म की जांच जारी है और जरूरत के अनुसार नए ब्लॉकिंग आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और बेहतर बनाया जा सके।

कार्रवाई अश्लील कंटेंट पर हुई सख्त कार्रवाई फरवरी में मंत्रालय ने IT नियम 2021 का उल्लंघन करने वाले कुछ प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया था। इन पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के आरोप थे। इससे पहले भी कई लोकप्रिय ऐप्स पर इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार लगातार ऐसे प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखा रही है, ताकि ऑनलाइन कंटेंट की गुणवत्ता सुधारी जा सके।

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