अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सके कई भारतीय व्यंजन, शुभांशु शुक्ला ने बताया क्यों नहीं मिली अनुमति?

शुभांशु ने बताया कि नासा की तरफ से जांच पूरी होने के बाद केवल गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस को ही अंतरिक्ष में ले जाने की मंजूरी मिली।

वहीं खिचड़ी, पुलाव, सब्जियां और कई दूसरे भारतीय व्यंजन सभी जरूरी परीक्षण पूरे नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें मिशन का हिस्सा नहीं बनाया गया।

मंजूर किए गए तीनों व्यंजनों को अंतरिक्ष यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित माना गया।