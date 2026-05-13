मेकमाईट्रिप ने अपने बुकिंग AI असिस्टेंट को अपडेट किया है

मेकमाईट्रिप ने मायरा को वॉयस-लेड ट्रैवल प्लानिंग सुविधा के साथ किया अपग्रेड

क्या है खबर?

ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म मेकमाईट्रिप ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित ट्रिप प्लानिंग असिस्टेंट मायरा के माध्यम से वॉयस सर्च की शुरुआत की है। इससे यूजर टाइप किए गए कीवर्ड के बजाय बातचीत के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ट्रिप की खोज कर सकते हैं। इस अपग्रेड के साथ मायरा 7 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध हो गया है, जिससे यूजर अपनी यात्रा संबंधी जरूरतों- बजट, परिवार का आकार, सुविधाएं और गंतव्य प्राथमिकताएं का वर्णन कर सकते हैं।