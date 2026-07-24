पुराने गैजेट बेचने से पहले जरूर हटाएं ये डाटा

पुराने गैजेट बेचने से पहले जरूर हटाएं ये डाटा, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:24 am Jul 24, 202609:24 am

क्या है खबर?

कई बार लोग नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के बाद अपना पुराना गैजेट बेच देते हैं। हालांकि, जल्दबाजी में लोग उसमें मौजूद निजी जानकारी पूरी तरह हटाना भूल जाते हैं। ऐसी लापरवाही से फोटो, दस्तावेज, बैंक से जुड़ी जानकारी और निजी खाते गलत हाथों में पहुंच सकते हैं। पुराना गैजेट बेचने से पहले उसमें मौजूद सभी जरूरी डाटा हटाना बहुत ही जरूरी है, ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो।