पुराने गैजेट बेचने से पहले जरूर हटाएं ये डाटा, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
क्या है खबर?
कई बार लोग नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के बाद अपना पुराना गैजेट बेच देते हैं। हालांकि, जल्दबाजी में लोग उसमें मौजूद निजी जानकारी पूरी तरह हटाना भूल जाते हैं। ऐसी लापरवाही से फोटो, दस्तावेज, बैंक से जुड़ी जानकारी और निजी खाते गलत हाथों में पहुंच सकते हैं। पुराना गैजेट बेचने से पहले उसमें मौजूद सभी जरूरी डाटा हटाना बहुत ही जरूरी है, ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
#1
फोटो, दस्तावेज और बैंकिंग जानकारी जरूर हटाएं
गैजेट बेचने से पहले उसमें मौजूद सभी फोटो, वीडियो, दस्तावेज, डाउनलोड की गई फाइलें और निजी रिकॉर्ड पूरी तरह हटा दें।
इससे आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी और भविष्य में किसी तरह के गलत इस्तेमाल का खतरा काफी कम हो जाएगा।
इसके साथ ही, बैंकिंग ऐप, UPI ऐप, डिजिटल वॉलेट और भुगतान से जुड़े सभी खाते भी लॉगआउट करके हटाएं। अगर किसी ब्राउजर में पासवर्ड या कार्ड की जानकारी सेव है, तो उसे भी पहले मिटा दें।
#2
ईमेल, सोशल मीडिया और क्लाउड खाते हटाएं
डिवाइस में लॉगइन किए गए ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज और दूसरे सभी ऑनलाइन खातों को पहले साइन आउट करें।
इसके बाद उस डिवाइस को अपने मुख्य खाते से भी हटा दें। अगर 'फाइंड माई डिवाइस' जैसी सुरक्षा सुविधा चालू है, तो उसे भी बंद कर दें।
इससे नया यूजर आसानी से डिवाइस चला सकेगा और आपकी निजी जानकारी भी पूरी तरह सुरक्षित बनी रहेगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
#3
फैक्टरी रीसेट करना बिल्कुल न भूलें
सभी जरूरी डाटा का बैकअप लेने के बाद डिवाइस को फैक्टरी रीसेट जरूर करें।
इससे उसमें मौजूद लगभग सभी निजी जानकारी और पुरानी सेटिंग हट जाती हैं। अगर संभव हो, तो मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड भी पहले निकाल लें।
यह छोटी सी सावधानी भविष्य में आपकी निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल, पहचान चोरी और साइबर धोखाधड़ी जैसे बड़े खतरों से बचाने में मदद कर सकती है, साथ ही आपका डाटा पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा।