कैसे AI से अपनी फाइल्स को आसानी से कर सकते हैं व्यवस्थित?
क्या है खबर?
निजी दस्तावेज, फोटो और डाउनलोड्स जैसी फाइल्स का प्रबंधन करना मुश्किल होता है। कई बार बिखरे हुए फोल्डर और फाइल को ढूंढना थका देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से आप फाइल्स को व्यवस्थित करने, टैग करने और उन्हें ढूंढने के कामों को ऑटोमैटिक तरीके से कर सकते हैं। यह तकनीक कंटेंट विश्लेषण और नेचुरल लैंग्वेज सर्च जैसी खूबियों से हर सप्ताह कई घंटे बचा देती है। आइए जानते हैं कि AI टूल्स किस तरह मदद कर सकते हैं।
#1
लोकल फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए डेस्कटॉप टूल्स
स्पार्कल और फाइल्स मैजिक AI जैसे डेस्कटॉप टूल्स को खास तौर पर मैक या विंडोज सिस्टम पर पर्सनल इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐप्स डाउनलोड्स, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट्स जैसे फोल्डर को स्कैन करते हैं और उनमें मौजूद फाइल्स को उनके कंटेंट के हिसाब से अपने आप व्यवस्थित श्रेणी में डाल देते हैं। फाइल्स का नाम एक जैसा रखना, पुरानी फाइल्स को समय और एक्सेस पैटर्न के हिसाब से आर्काइव करना जैसे काम बिना रुकावट संभाल लेते हैं।
#2
हर डिवाइस से एक्सेस के लिए क्लाउड आधारित समाधान
क्लाउड आधारित विकल्पों की बात करें तो फास्टियो एक AI संचालित सर्च देता है। यहां आपको सही नाम याद रखने की बजाय बस यह बताना होता है कि आपको क्या चाहिए। यह ऑटो-टैगिंग और ऑर्गेनाइजेशन के सुझाव भी देता है। इसमें एक फ्री टियर भी है। इसका ड्राइव AI अपलोड की गई फाइल्स को पढ़कर तार्किक फोल्डर पदानुक्रम बनाता है। यह गूगल ड्राइव और ड्रॉपबाॅक्स के साथ इंटीग्रेट होकर ऑटोमेशन को और बेहतर बना देता है।
#3
मैनेज करने के लिए मोबाइल ऐप्स
मोबाइल यूजर्स फाइलेक्स AI जैसे ऐप्स का फायदा उठा सकते हैं, जो फाइल के कंटेंट को पढ़कर अपने आप फोल्डर संरचना बनाते हैं। ये एंड्रॉयड क्लीनअप के लिए बिल्कुल सही है। इसके साथ ही, फाइल्स बाय गूगल जैसे ऐप्स स्टोरेज विश्लेषण के लिए भी अच्छे हैं। इसके अलावा, AI ड्राइव अनलिमिटेड एन्क्रिप्टेड स्टोरेज देता है, जिसमें दमदार OCR क्षमताएं हैं। इसमें टॉप मॉडल्स के जरिए PDF, वर्ड डॉक्स और CSVs को भी सपोर्ट किया जाता है।
#4
सही टूल से कैसे करें शुरुआत?
AI टूल्स के साथ अपने व्यक्तिगत फाइल प्रबंधन को सही तरीके से आसान बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा टूल चुनें, जो आपके सिस्टम के लिए सही हो। लोकल समाधान गोपनीयता आधारित डेस्कटॉप के लिए हैं, जबकि क्लाउड विकल्प हर डिवाइस पर उपलब्धता देते हैं। अपनी फाइल्स अपलोड करें, चुने गए टूल को उन्हें आसान सर्च के जरिए अपने आप वर्गीकृत करने दें। फिर देखें कैसे आपकी फाइल्स आसानी से व्यवस्थित हो जाती है, बिना मैनुअल तरीके से छांटे बिना।