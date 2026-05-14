भर्ती में AI टूल्स का इस्तेमाल: कैसे बढ़ाएं काम की रफ्तार?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से भर्ती का तरीका इन दिनों काफी बदल गया है। कंपनियों पर यह दबाव रहता है कि वे जल्दी और अच्छे लोग भर्ती करें। ऐसे में AI टूल्स भर्ती प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने में बहुत काम आते हैं। भर्ती में ढेरों आवेदनों को संभालना, सही उम्मीदवार को खोजना और भर्ती नियमों की पालना जैसी दिक्कतें आती हैं। आइये जानते हैं AI कैसे इन मुश्किलों को दूर करता है।

#1 रिज्यूमे की ऑटोमैटिक छंटनी भर्ती में AI का एक सबसे असरदार इस्तेमाल रिज्यूमे को अपने आप छांटना है। AI पर चलने वाले एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम रिज्यूमे को स्कैन कर सकते हैं, जिससे वे जरूरी योग्यताओं को पहचानते हैं और उम्मीदवारों को नौकरी के विवरण से कमाल की सटीकता के साथ मिलाते हैं। इसकी मदद से घंटों लगने वाली हाथों से छंटनी का समय बचता है और भर्ती करने वाले लोग ज्यादा जरूरी कामों पर अपना ध्यान लगा पाते हैं।

#2 जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना जनरेटिव AI टूल्स ने कंपनियों के जॉब पोस्टिंग बनाने और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके को काफी बदल दिया है। ChatGPT और इसी तरह के दूसरे टूल्स कुछ ही देर में आकर्षक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार कर देते हैं, जिससे भर्ती करने वालों का बहुत समय बचता है। अगर, आपकी कंपनी पहले से ही गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम का इस्तेमाल करती है तो जेमिनी और माइक्रोसाॅफ्ट कोपायलट आपके मौजूदा वर्कफ्लो में आसानी से फिट हो जाते हैं।

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#3 इंटरव्यू शेड्यूल करने को ऑटोमैटिक बनाना भर्ती में इंटरव्यू शेड्यूल करना सबसे बड़े प्रशासनिक कामों में से एक होता है। पैराडॉक्स नाम की कंपनी 'कन्वर्सेशनल AI' सुविधा देती है। यह फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सऐप और SMS जैसे कई प्लेटफॉर्म पर उम्मीदवारों की छंटनी और इंटरव्यू शेड्यूल करने का काम अपने आप करती है। यह प्लेटफॉर्म 100 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है। इससे दुनियाभर की कंपनियों को अपने उम्मीदवारों के साथ लगातार एक जैसी बातचीत बनाए रखने में मदद मिलती है।

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#4 वर्कफोर्स की जानकारी के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एटफोल्ड AI टूल कंपनियों को बड़े पैमाने पर अलग-अलग तरह के और कौशल-आधारित वर्कफोर्स बनाने में सक्षम बनाते हैं। यह प्लेटफॉर्म 'स्किल-बेस्ड टैलेंट मैचिंग' में माहिर है। यह 'इंटरनल मोबिलिटी' को सपोर्ट करता है और 150 से ज्यादा देशों में काम करता है। अपने 'मैचिंग प्रोसेस' में समान अवसर वाले एल्गोरिदम को शामिल करता है, जिससे निष्पक्ष और समावेशी भर्ती सुनिश्चित होती है। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके, कंपनियां उनके रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने वाला कार्यबल बना सकती हैं।