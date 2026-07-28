बिहार सरकार की वेबसाइट में मिली बड़ी सुरक्षा खामी

बिहार सरकार की वेबसाइट में मिली बड़ी सुरक्षा खामी, खतरे में था लाखों लोगों का डाटा

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:46 pm Jul 28, 202612:46 pm

क्या है खबर?

बिहार सरकार की आधिकारिक बिहार महादलित विकास मिशन (BMVM) वेबसाइट में एक गंभीर सुरक्षा खामी सामने आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 वर्षीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता प्रशांत कुमार ने इस कमी का पता लगाया। उनका दावा है कि इस खामी का फायदा उठाकर कोई भी संवेदनशील सरकारी डाटा तक पहुंच सकता था। इसमें आधार नंबर, पैन, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और कई अन्य निजी जानकारियां शामिल होने का खतरा बताया गया है।