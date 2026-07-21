AI कॉपीराइट विवाद में बड़ा फैसला

AI कॉपीराइट विवाद में बड़ा फैसला, एंथ्रोपिक के 150 अरब रुपये के समझौते को मंजूरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:52 pm Jul 21, 202612:52 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में AI कंपनी एंथ्रोपिक से जुड़े बड़े कॉपीराइट विवाद में 1.5 अरब डॉलर (लगभग 150 अरब रुपये) के समझौते को अदालत ने मंजूरी दे दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला लेखकों के एक समूह ने दायर किया था। आरोप था कि कंपनी ने उनकी किताबों का इस्तेमाल अपने AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। अमेरिकी अदालत ने समझौते को मंजूरी देते हुए इसे अमेरिका के सबसे बड़े कॉपीराइट समझौतों में से एक माना है।