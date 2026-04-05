महाराष्ट्र पुलिस ने लॉन्च किया MDA ऐप, तटरेखा पर छोटी नावों पर रखेगी नजर
क्या है खबर?
महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के सहयोग से तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मरीन डोमेन अवेयरनेस (MDA) नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से पालघर से सिंधुदुर्ग तक राज्य के तटवर्ती क्षेत्र में संदिग्ध नावों पर नजर रखी जा सकेगी। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा निगरानी प्रणाली की गंभीर कमियों को दूर करना है, जो ऑटोमेटिक पहचान प्रणाली (AIS) पर काफी हद तक निर्भर करती है।
कमी
ऐप निगरानी में इस कमी को करेगी दूर
AIS बड़े वाणिज्यिक जहाजों पर प्रभावी ढंग से नजर रखती है, लेकिन मछली पकड़ने वाली और यात्री नावों जैसे छोटे जहाजों की निगरानी करने में असमर्थ है, जो अक्सर पहचान सिस्टम के बिना ही संचालित होते हैं। IIT मद्रास के एक प्रोफेसर द्वारा विकसित MDA ऐप इसी कमी को दूर करने का प्रयास करता है। महाराष्ट्र की 877 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर लगभग 32,000 नावें चलती हैं, जिनमें लगभग 28,000 मछली पकड़ने वाली और 4,000 यात्री नाव शामिल हैं।
शुरुआत
नाव संचालकों को दिए जाएंगे ऐप वाले मोबाइल
नावों की ज्यादा संख्या के कारण अधिकारियों को लंबे समय से भारतीय नावों और संदिग्ध नौकाओं के बीच अंतर करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। MDA ऐप से लैस मोबाइल फोन मछुआरों और यात्री नाव संचालकों को उपयोग के लिए वितरित किए जाएंगे। प्रायोगिक चरण के दौरान भारतीय जलक्षेत्र में एक महीने तक 100 मछली पकड़ने वाली नावों पर ऐप का परीक्षण किया गया और यह गतिविधि के पैटर्न को ट्रैक करने में अत्यधिक प्रभावी पाया गया।