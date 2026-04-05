महाराष्ट्र में तटवर्ती क्षेत्र में MDA ऐप नावों की निगरानी करेगी

महाराष्ट्र पुलिस ने लॉन्च किया MDA ऐप, तटरेखा पर छोटी नावों पर रखेगी नजर

क्या है खबर?

महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के सहयोग से तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मरीन डोमेन अवेयरनेस (MDA) नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से पालघर से सिंधुदुर्ग तक राज्य के तटवर्ती क्षेत्र में संदिग्ध नावों पर नजर रखी जा सकेगी। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा निगरानी प्रणाली की गंभीर कमियों को दूर करना है, जो ऑटोमेटिक पहचान प्रणाली (AIS) पर काफी हद तक निर्भर करती है।