ऐपल ने भारत में लॉन्च किया नया मैकबुक प्रो

M6 चिप और OLED स्क्रीन वाला मैकबुक प्रो लॉन्च, जानिए कीमत और सभी फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:26 am Oct 28, 202609:26 am

क्या है खबर?

ऐपल ने मंगलवार को अपना नया मैकबुक प्रो (2026) भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह फ्लैगशिप लैपटॉप नए M6 प्रोसेसर के साथ आया है, जो 2nm तकनीक पर बना है। इसमें पहली बार OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो इसे पिछले मॉडलों से अलग बनाता है। नया लैपटॉप फिलहाल 14-इंच स्क्रीन वाले मॉडल में उपलब्ध है। कंपनी ने इसे अपने 'प्रो एंड टेल' कार्यक्रम से एक दिन पहले पेश किया है।