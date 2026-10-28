M6 चिप और OLED स्क्रीन वाला मैकबुक प्रो लॉन्च, जानिए कीमत और सभी फीचर्स
क्या है खबर?
ऐपल ने मंगलवार को अपना नया मैकबुक प्रो (2026) भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह फ्लैगशिप लैपटॉप नए M6 प्रोसेसर के साथ आया है, जो 2nm तकनीक पर बना है। इसमें पहली बार OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो इसे पिछले मॉडलों से अलग बनाता है। नया लैपटॉप फिलहाल 14-इंच स्क्रीन वाले मॉडल में उपलब्ध है। कंपनी ने इसे अपने 'प्रो एंड टेल' कार्यक्रम से एक दिन पहले पेश किया है।
स्क्रीन
OLED स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट
नए मैकबुक प्रो में 14.2-इंच का लिक्विड रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है।
इसकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 3,024 x 1,964 पिक्सल है और यह 1,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है। इसमें 1 अरब रंगों का सपोर्ट मिलता है।
साथ ही ट्रू टोन और प्रोमोशन तकनीक भी दी गई है, जिससे स्क्रीन 120Hz तक के रिफ्रेश रेट पर काम करती है। कंपनी नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का विकल्प भी दे रही है।
प्रोसेसर
नए M6 प्रोसेसर से बढ़ेगी काम करने की रफ्तार
मैकबुक प्रो (2026) में नया M6 प्रोसेसर दिया गया है, जो 2nm तकनीक पर तैयार किया गया है।
इसमें 12-कोर CPU है, जिसमें 2 सुपर कोर, 4 परफॉर्मेंस कोर और 6 एफिशिएंसी कोर शामिल हैं। ऐपल का दावा है कि यह चिप M5 के मुकाबले 2 गुना तक बेहतर कंप्यूटिंग क्षमता देती है।
कंपनी के मुताबिक, इससे वीडियो एडिटिंग, तस्वीरों की प्रोसेसिंग और कोडिंग जैसे भारी काम तेजी से किए जा सकेंगे।
अन्य फीचर्स
कैमरा, कनेक्टिविटी और बैटरी में मिलेंगे कई फीचर्स
नए लैपटॉप में सेंटर स्टेज सुविधा वाला 12 मेगापिक्सल का वेबकैम दिया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट मिलता है। इसमें 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, HDMI पोर्ट, मैगसेफ 3 चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और SDXC कार्ड स्लॉट शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक वीडियो चला सकती है।
लैपटॉप का वजन करीब 1.55 किलोग्राम है और इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी मिलता है।
कीमत
2.39 लाख रुपये से शुरू कीमत
भारत में मैकबुक प्रो (2026) के 14-इंच बेस मॉडल की कीमत 2.39 लाख रुपये रखी गई है। इसमें 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 1TB स्टोरेज मिलता है।
ग्राहक अतिरिक्त कीमत देकर मेमोरी को 24GB या 32GB तक बढ़ा सकते हैं। ज्यादा स्टोरेज और नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का विकल्प भी उपलब्ध है। नैनो-टेक्सचर स्क्रीन के लिए 18,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
लैपटॉप की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी बिक्री 6 नवंबर से ऐपल इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर होगी।