स्मार्टफोन खोया तो मिनटों में हो सकता है आर्थिक नुकसान, तुरंत उठाएं ये कदम
क्या है खबर?
आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ बात करने का साधन नहीं, बल्कि बैंक खाते, UPI, ईमेल, पासवर्ड और कई अन्य जरूरी दस्तावेजों का भी केंद्र बन चुका है। ऐसे में फोन खोना या चोरी होना बड़ा जोखिम बन सकता है। अगर फोन गलत हाथों में पहुंच जाए, तो आपकी निजी जानकारी और पैसे दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना सबसे जरूरी होता है।
#1
सबसे पहले सिम ब्लॉक करें और फोन लॉक करें
फोन गायब होने का पता चलते ही सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर का सिम कार्ड टेलीकॉम कंपनी से ब्लॉक कराएं।
इससे OTP का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसके बाद एंड्रॉयड में फाइंड माई डिवाइस या आईफोन में फाइंड माई फीचर की मदद से फोन का पता लगाने की कोशिश करें।
जरूरत पड़ने पर फोन को दूर से लॉक करें या उसका पूरा डाटा मिटा दें, ताकि कोई भी आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल न कर सके।
#2
बैंक, UPI और ईमेल अकाउंट तुरंत सुरक्षित करें
फोन खोने के बाद अपने बैंकिंग और UPI ऐप्स को कुछ समय के लिए बंद या ब्लॉक कराना बेहतर माना जाता है।
साथ ही ईमेल, बैंकिंग और दूसरे जरूरी खातों के पासवर्ड भी तुरंत बदल दें। ईमेल अकाउंट सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए कई ऑनलाइन सेवाओं के पासवर्ड रीसेट किए जा सकते हैं।
इससे आपकी डिजिटल पहचान और निजी जानकारी सुरक्षित रहती है, साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी काफी कम हो जाता है।
#3
पुलिस में शिकायत करें और लेनदेन पर नजर रखें
फोन खोने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराना और फोन का IMEI नंबर सुरक्षित रखना भी जरूरी है।
इसके बाद कुछ दिनों तक अपने बैंक खाते और लेनदेन पर लगातार नजर रखें। अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दे, तो तुरंत साइबर अपराध पोर्टल या संबंधित बैंक से संपर्क करें।
समय पर उठाए गए ये आसान कदम आपको बड़े आर्थिक नुकसान और साइबर धोखाधड़ी से बचा सकते हैं, साथ ही भविष्य में कानूनी कार्रवाई में भी मदद मिल सकती है।