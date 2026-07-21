स्मार्टफोन खोया तो मिनटों में हो सकता है आर्थिक नुकसान, तुरंत उठाएं ये कदम

फोन खोने के बाद अपने बैंकिंग और UPI ऐप्स को कुछ समय के लिए बंद या ब्लॉक कराना बेहतर माना जाता है।

साथ ही ईमेल, बैंकिंग और दूसरे जरूरी खातों के पासवर्ड भी तुरंत बदल दें। ईमेल अकाउंट सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए कई ऑनलाइन सेवाओं के पासवर्ड रीसेट किए जा सकते हैं।

इससे आपकी डिजिटल पहचान और निजी जानकारी सुरक्षित रहती है, साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी काफी कम हो जाता है।