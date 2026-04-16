2022 के बाद से भर्तियों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है

लिंक्डइन का बड़ा दावा, कहा- अभी तक भर्ती में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है AI

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को जहां लोग नौकरियाें के लिए खतरा बता रहे हैं, वहीं प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन के आंकड़ों ने इस विचार को नकार दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म के मुख्य वैश्विक मामलों और कानूनी अधिकारी ब्लेक लॉविट ने इसको लेकर एक साक्षात्कार में खुलासा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि 2022 से भर्ती में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन इस विचार को खारिज कर दिया कि इसके लिए AI जिम्मेदार है।