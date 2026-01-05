LG ने दुनिया का सबसे पतला वायरलेस OLED टीवी किया पेश, जानिए क्या है खासियत
क्या है खबर?
LG ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में अल्ट्रा-थिन 'वॉलपेपर टीवी' OLED evo W6 से पर्दा उठाया। इस तरह का पहला टीवी 2017 में लॉन्च हुआ था। इसकी बॉडी सिर्फ 9mm मोटी है, जो पिछले मॉडल से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसकी आंतरिक संरचना को नया रूप दिया गया है। यह पिछले मॉडल की तुलना में अधिक ब्राइटनेस और कम स्क्रीन रिफ्लेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह 120Hz क्लाउड गेमिंग और अल्ट्रा-लो लेटेंसी ब्लूटूथ कंट्रोलर सपोर्ट वाला दुनिया का पहला टीवी है।
डिजाइन
नए डिजाइन के कारण इंस्टॉलेशन हुआ आसान
W6 मॉडल एक नए वॉल माउंट के साथ आता है, जिससे इसे दीवार से सटाकर लगाया जा सकता है। इसमें LG का जीरो कनेक्ट बॉक्स इस्तेमाल किया गया है, जिससे टीवी और बॉक्स के बीच केबल की जरूरत नहीं पड़ती। बॉक्स को 10-मीटर तक की दूरी पर रखा जा सकता है और इसमें सभी प्रकार के इनपुट उपलब्ध हैं। इस नए डिजाइन से इंस्टॉलेशन आसान हो जाता है और साथ ही स्मार्ट टीवी का लुक भी आकर्षक बना रहता है।
तकनीक
टीवी में मिलती हैं कई खास तकनीकें
इस टीवी में LG की हाइपर रेडिएंट कलर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ब्लैक लेवल परफॉर्मेंस, कलर और ब्राइटनेस को बेहतर बनाती है। इसे कंपनी के किसी भी टीवी की तुलना में सबसे कम रिफ्लेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है और यह इंटरटेक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब से रिफ्लेक्शन फ्री विद प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला उद्योग का पहला टीवी है। इसमें OLED डिस्प्ले की ब्राइटनेस क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ब्राइटनेस बूस्टर अल्ट्रा फीचर भी है।