LG ने दुनिया का सबसे पतला वायरलेस OLED टीवी किया पेश, जानिए क्या है खासियत

क्या है खबर?

LG ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में अल्ट्रा-थिन 'वॉलपेपर टीवी' OLED evo W6 से पर्दा उठाया। इस तरह का पहला टीवी 2017 में लॉन्च हुआ था। इसकी बॉडी सिर्फ 9mm मोटी है, जो पिछले मॉडल से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसकी आंतरिक संरचना को नया रूप दिया गया है। यह पिछले मॉडल की तुलना में अधिक ब्राइटनेस और कम स्क्रीन रिफ्लेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह 120Hz क्लाउड गेमिंग और अल्ट्रा-लो लेटेंसी ब्लूटूथ कंट्रोलर सपोर्ट वाला दुनिया का पहला टीवी है।