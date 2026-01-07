CES 2026 में लेनोवो ने अपने AI स्मार्ट चश्में का किया अनावरण, जानिए फीचर्स
क्या है खबर?
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में लेनोवो ने अपने नए कॉन्सेप्ट AI स्मार्ट ग्लासेस पेश किए हैं। यह चश्में अभी पूरी तरह काम करने वाला प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट मॉडल हैं। इसके जरिए लेनोवो ने दिखाया है कि वह भविष्य में स्मार्ट चश्मों को लेकर क्या सोच रहा है। हल्के डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स पर कंपनी का फोकस साफ दिखाई देता है। यह कदम लेनोवो की नई टेक दिशा को दर्शाता है।
फीचर्स
डिजाइन और हार्डवेयर की खास बातें
लेनोवो के इन स्मार्ट ग्लासेस का वजन करीब 45 ग्राम बताया गया है, जिससे ये पहनने में हल्के लग सकते हैं। नाक के ऊपर 2MP का कैमरा दिया गया है। दोनों लेंस में ग्रीन मोनोक्रोम डिस्प्ले मिलने की जानकारी है। स्पेक शीट के मुताबिक इनमें 28 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, 1,500 निट्स ब्राइटनेस, दो माइक्रोफोन, दो स्पीकर और 214mAh की बैटरी शामिल हो सकती है। इसमें लाइव ट्रांसलेशन, इमेज पहचान और नोटिफिकेशन की सुविधा मिलने की भी उम्मीद है।
AI फीचर्स
AI फीचर्स और कनेक्टिविटी पर फोकस
फीचर्स की बात करें तो इन AI ग्लासेस में टच और वॉयस कंट्रोल सपोर्ट मिलेगा। यूजर हैंड्स-फ्री कॉलिंग, म्यूजिक सुनने और नोटिफिकेशन देखने जैसे काम कर सकेंगे। खास बात यह है कि इन्हें फोन के साथ-साथ PC से कनेक्ट करने की सुविधा भी दी जा सकती है। इन स्मार्ट ग्लासेस के फीचर्स काफी एडवांस हैं, लेकिन कुछ बातों पर सवाल भी उठ रहे हैं। 2MP कैमरा आज के समय में काफी कमजोर माना जा रहा है।