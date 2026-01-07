लेनोवो ने अपने AI स्मार्ट चश्में का किया अनावरण

CES 2026 में लेनोवो ने अपने AI स्मार्ट चश्में का किया अनावरण, जानिए फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:02 pm Jan 07, 202602:02 pm

क्या है खबर?

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में लेनोवो ने अपने नए कॉन्सेप्ट AI स्मार्ट ग्लासेस पेश किए हैं। यह चश्में अभी पूरी तरह काम करने वाला प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट मॉडल हैं। इसके जरिए लेनोवो ने दिखाया है कि वह भविष्य में स्मार्ट चश्मों को लेकर क्या सोच रहा है। हल्के डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स पर कंपनी का फोकस साफ दिखाई देता है। यह कदम लेनोवो की नई टेक दिशा को दर्शाता है।