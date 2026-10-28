सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी के माता-पिता ने OpenAI के खिलाफ मुकदमा किया है

सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी के माता-पिता ने OpenAI के खिलाफ किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

मिर्गी से पीड़ित 31 वर्षीय अमेजन की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोवेन वान के माता-पिता ने OpenAI पर मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि ChatGPT ने उनकी बेटी को फरवरी में मृत्यु से पहले मिर्गी की दवा धीरे-धीरे कम करने और चिकित्सकों से इसे छिपाने की सलाह दी थी। वान GPT-4o मॉडल का उपयोग कर रही थीं, जिसे कंपनी ने उसकी मृत्यु के एक दिन बाद 13 फरवरी को ChatGPT से इसे हटा दिया।