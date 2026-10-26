एल्विस प्रेस्ली के 274 गानों को लेकर एंथ्रोपिक पर केस

एल्विस प्रेस्ली के 274 गानों के इस्तेमाल पर एंथ्रोपिक के खिलाफ मुकदमा

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:06 pm Oct 26, 202606:06 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली के 274 गानों के इस्तेमाल को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एल्विस को रॉक एंड रोल का किंग कहा जाता है। उनके संगीत और तस्वीरों के अधिकार रखने वाली कंपनी ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप ने आरोप लगाया है कि एंथ्रोपिक ने बिना अनुमति उनके गानों का इस्तेमाल अपने AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। यह मामला AI कंपनियों के खिलाफ बढ़ते कॉपीराइट विवादों में शामिल हो गया है।