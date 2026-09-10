कर्नाटक में बनेगा देश का खास ड्रोन टेस्टिंग हब, 42.8 करोड़ रुपये होंगे खर्च

यह टेस्टिंग हब चिंतामणि तालुक के जीदाराहल्ली गांव में बनाया जाएगा। यहां ड्रोन की अलग-अलग परिस्थितियों में उड़ान जांचने के साथ सुरक्षा और क्षमता से जुड़े परीक्षण भी किए जाएंगे।

खास तौर पर BVLOS यानी बिना ड्रोन को सीधे नजर में रखे उड़ाने वाले ऑपरेशन की टेस्टिंग हो सकेगी। इसके अलावा उड़ान की अवधि, सर्टिफिकेशन और दूसरे तकनीकी मानकों की जांच के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इससे कंपनियों को अपने ड्रोन सिस्टम को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।