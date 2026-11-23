फ्रांस के राजदूत थिएरी मथौ ने बताया कि उनका देश भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में भी तकनीकी मदद कर रहा है।

इसके अलावा, दोनों देशों ने अंतरिक्ष की निगरानी और सुरक्षा से जुड़ी क्षमताओं पर काम करने के लिए विशेषज्ञ समूह बनाए हैं। मथौ के मुताबिक, फ्रांस भारत में स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के पक्ष में है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देश इसी दिशा में मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।