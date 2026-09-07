टर्नस पहले ऐपल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख रहे हैं

जॉन टर्नस या टिम कुक? 9 सितंबर को कौन पेश करेगा ऐपल आईफोन 18 प्रो

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:01 pm Sep 07, 202612:01 pm

क्या है खबर?

ऐपल का 9 सितंबर का लॉन्च इवेंट खास होने वाला है। इस इवेंट में नए आईफोन मॉडल पेश किए जाने की उम्मीद है। खास बात यह है कि यह नए CEO जॉन टर्नस का पहला कीनोट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व CEO टिम कुक भी इवेंट में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन इस बार स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने के बजाय VIP सेक्शन से कार्यक्रम देख सकते हैं। इससे ऐपल में नेतृत्व बदलाव दिखाई देगा।