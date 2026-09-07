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जॉन टर्नस या टिम कुक? 9 सितंबर को कौन पेश करेगा ऐपल आईफोन 18 प्रो
टर्नस पहले ऐपल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख रहे हैं

जॉन टर्नस या टिम कुक? 9 सितंबर को कौन पेश करेगा ऐपल आईफोन 18 प्रो

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 07, 2026
12:01 pm
क्या है खबर?

ऐपल का 9 सितंबर का लॉन्च इवेंट खास होने वाला है। इस इवेंट में नए आईफोन मॉडल पेश किए जाने की उम्मीद है। खास बात यह है कि यह नए CEO जॉन टर्नस का पहला कीनोट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व CEO टिम कुक भी इवेंट में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन इस बार स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने के बजाय VIP सेक्शन से कार्यक्रम देख सकते हैं। इससे ऐपल में नेतृत्व बदलाव दिखाई देगा।

कमान

जॉन टर्नस संभाल सकते हैं कमान

रिपोर्ट के मुताबिक, जॉन टर्नस को इवेंट का कीनोट लीड करने और नए प्रोडक्ट पेश करने की जिम्मेदारी मिल सकती है।

अगर ऐसा होता है, तो पहली बार कोई फ्लैगशिप आईफोन टिम कुक के प्रेजेंटेशन के बिना लॉन्च होगा। टर्नस पहले ऐपल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख रहे हैं और कंपनी के कई प्रमुख प्रोडक्ट्स पर काम कर चुके हैं।

हालांकि, ऐपल ने अभी तक कीनोट पेश करने वाले व्यक्ति की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

अपग्रेड

आईफोन 18 प्रो में मिलेंगे अपग्रेड

9 सितंबर के इवेंट में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स पेश किए जाने की उम्मीद है।

इनमें नया A20 प्रो चिप, वेरिएबल अपर्चर वाला मुख्य कैमरा, छोटा डायनामिक आइलैंड, बड़ी बैटरी और नए रंग मिल सकते हैं। बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेडेड वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम मिलने की चर्चा है।

इसके अलावा, ऐपल का पहला फोल्डेबल आईफोन भी सामने आ सकता है, जिसे आईफोन अल्ट्रा नाम दिए जाने की उम्मीद है।

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नजर

फोल्डेबल आईफोन पर भी नजर

फोल्डेबल आईफोन में बुक-स्टाइल डिजाइन और लगभग क्रीज-फ्री डिस्प्ले मिलने की रिपोर्ट है।

इसके साथ ऐपल वॉच सीरीज 12, ऐपल वॉच अल्ट्रा 4 और एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इन प्रोडक्ट्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इवेंट का टाइटल "सरप्राइज और शाइन" बताया गया है।

अगर रिपोर्ट सही रहती है, तो यह ऐपल के लिए टिम कुक के बाद नए नेतृत्व युग की शुरुआत का संकेत होगा।

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