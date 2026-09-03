जियो PC 8GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

जियो PC को टीवी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए जियो सेट-टॉप बॉक्स के साथ कीबोर्ड और माउस लगाना होगा।

इसके बाद टीवी को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्लाउड पर काम होने की वजह से पुराने कंप्यूटर पर AI जैसे काम भी किए जा सकते हैं।

स्टैंडर्ड प्लान में 4 vCPU, 8GB रैम और 500GB क्लाउड स्टोरेज मिलता है। जियो PC अल्ट्रा में 8 vCPU, 16GB रैम और 1TB क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है।