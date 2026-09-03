जियो PC 8GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खासियत
क्या है खबर?
रिलायंस जियो ने पुराने लैपटॉप और डेस्कटॉप को क्लाउड कंप्यूटर में बदलने वाली जियो PC सर्विस शुरू की है। इसके लिए हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं होगी। पहले जियो PC सिर्फ जियोहोम ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब पूरे भारत में कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। यह सर्विस उन लोगों के लिए काम की हो सकती है, जिनका कंप्यूटर धीमा हो गया है और वे नया कंप्यूटर नहीं खरीदना चाहते।
काम
क्लाउड पर होगा कंप्यूटर का काम
जियो PC में कंप्यूटर का भारी काम क्लाउड पर किया जाता है।
आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप सिर्फ क्लाउड कंप्यूटर को चलाने का जरिया बनता है। इसमें कंप्यूटर की ताकत बढ़ाने के बजाय जियो के सर्वर पर सारा काम होता है। इससे पुराने कंप्यूटर में ज्यादा रैम या स्टोरेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
जियो के मुताबिक, इसे पांच मिनट में शुरू किया जा सकता है और डाटा कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
टीवी
टीवी पर भी चला सकेंगे जियो PC
जियो PC को टीवी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए जियो सेट-टॉप बॉक्स के साथ कीबोर्ड और माउस लगाना होगा।
इसके बाद टीवी को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्लाउड पर काम होने की वजह से पुराने कंप्यूटर पर AI जैसे काम भी किए जा सकते हैं।
स्टैंडर्ड प्लान में 4 vCPU, 8GB रैम और 500GB क्लाउड स्टोरेज मिलता है। जियो PC अल्ट्रा में 8 vCPU, 16GB रैम और 1TB क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है।
अन्य
पुराने कंप्यूटर पर भी चलेंगे AI ऐप
जियो PC उबंटू और लिनक्स सिस्टम पर चलता है।
इसलिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो खास विंडोज के लिए बनाए गए हैं, वे इसमें उसी तरह काम नहीं कर सकते। यह सर्विस इंटरनेट चलाने, दस्तावेज बनाने, ऑनलाइन पढ़ाई करने और क्लाउड ऐप वालों के लिए उपयोगी हो सकती है।
जियो के अनुसार, क्लाउड की मदद से आठ साल पुराने कंप्यूटर भी नए AI ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अनुभव इंटरनेट की स्पीड पर निर्भर करेगा।
कीमत
कीमत और उपलब्धता क्या है?
जियो PC के स्टैंडर्ड प्लान की कीमत दो महीने के लिए 1,000 रुपये, पांच महीने के लिए 2,000 रुपये और 10+2 महीने के लिए 4,000 रुपये है।
जियो PC अल्ट्रा की कीमत दो महीने के लिए 1,200 रुपये, पांच महीने के लिए 2,500 रुपये और 10+2 महीने के लिए 5,000 रुपये है।
यह सर्विस पूरे भारत में उपलब्ध है और इसके लिए जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन जरूरी नहीं है। इसे सभी यूजर ले सकते हैं।