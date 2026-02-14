जियो समेत 15 कंपनियों ने बनाया विश्वसनीय तकनीकी गठबंधन, जानिए क्या है उद्देश्य

इस गठबंधन में गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा एंथ्रोपिक , कोहेर, अमेजन वेब सर्विसेज (AWD), रिलायंस जियो, नोकिया, एरिक्सन, NTT, SAP, हनवा और साब शामिल है। TTA पारदर्शिता, सुरक्षा और डाटा संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले सिद्धांतों के एक समूह के प्रति प्रतिबद्ध है। ये सिद्धांत सभी सदस्य कंपनियों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी देश की हों। गठबंधन के सदस्य सरकारों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

फायदा

इससे जियो को क्या होगा फायदा?

तकनीकी बदलाव की तीव्र गति और व्यक्तियों और समाजों पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संभावित नकारात्मक प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के जवाब में इस गठबंधन का गठन किया गया था। जियो प्लेटफॉर्म्स के CEO किरण थॉमस ने कहा, "विश्वसनीय, सुरक्षित और पारदर्शी तकनीक वैश्विक स्तर पर समावेशी डिजिटल विकास को गति देने के लिए आवश्यक है।" उन्होंने कहा कि वैश्विक सहयोग के माध्यम से अगली जनरेशन की कनेक्टिविटी, क्लाउड और AI सिस्टम्स में दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण करना है।"