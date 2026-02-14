LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / जियो समेत 15 कंपनियों ने बनाया विश्वसनीय तकनीकी गठबंधन, जानिए क्या है उद्देश्य
जियो समेत 15 कंपनियों ने बनाया विश्वसनीय तकनीकी गठबंधन, जानिए क्या है उद्देश्य
जियो समेत 15 कंपनियों ने तकनीकी गठबंधन बनाया है

जियो समेत 15 कंपनियों ने बनाया विश्वसनीय तकनीकी गठबंधन, जानिए क्या है उद्देश्य

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 14, 2026
07:03 pm
क्या है खबर?

जियो प्लेटफॉर्म्स, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट सहित 15 वैश्विक कंपनियों के एक समूह ने मिलकर ट्रस्टेड टेक एलायंस (TTA) का गठन किया है। इस गठबंधन की घोषणा म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में की गई और इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की कंपनियां शामिल हैं। TTA का उद्देश्य कनेक्टिविटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी स्टैक बनाना है। यह कदम बढ़ती 'डिजिटल संप्रभुता' के जवाब में उठाया गया है।

अन्य कंपनियां 

समूह में शामिल हैं ये कंपनियां

इस गठबंधन में गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा एंथ्रोपिक, कोहेर, अमेजन वेब सर्विसेज (AWD), रिलायंस जियो, नोकिया, एरिक्सन, NTT, SAP, हनवा और साब शामिल है। TTA पारदर्शिता, सुरक्षा और डाटा संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले सिद्धांतों के एक समूह के प्रति प्रतिबद्ध है। ये सिद्धांत सभी सदस्य कंपनियों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी देश की हों। गठबंधन के सदस्य सरकारों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

फायदा 

इससे जियो को क्या होगा फायदा?

तकनीकी बदलाव की तीव्र गति और व्यक्तियों और समाजों पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संभावित नकारात्मक प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के जवाब में इस गठबंधन का गठन किया गया था। जियो प्लेटफॉर्म्स के CEO किरण थॉमस ने कहा, "विश्वसनीय, सुरक्षित और पारदर्शी तकनीक वैश्विक स्तर पर समावेशी डिजिटल विकास को गति देने के लिए आवश्यक है।" उन्होंने कहा कि वैश्विक सहयोग के माध्यम से अगली जनरेशन की कनेक्टिविटी, क्लाउड और AI सिस्टम्स में दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण करना है।"

Advertisement