भीषण गर्मी से राहत देगा 'ह्यूमन रेफ्रिजरेटर'

भीषण गर्मी से राहत देगा 'ह्यूमन रेफ्रिजरेटर', जापान की कंपनी ने बनाया खास बूथ

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:34 pm Jul 21, 202609:34 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर में बढ़ती गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जापान की एक कंपनी ने लोगों को राहत देने के लिए खास "ह्यूमन रेफ्रिजरेटर" तैयार किया है। इसका नाम डो हीमोन बॉक्स है। यह दिखने में रेफ्रिजरेटर जैसा है और इसके अंदर बैठकर व्यक्ति अपने शरीर को तेजी से ठंडा कर सकता है। इस बूथ को जापानी रेफ्रिजरेशन और वेंडिंग मशीन बनाने वाली कंपनी SDRS ने विकसित किया है, जिसका उद्देश्य भीषण गर्मी से लोगों को तुरंत राहत पहुंचाना है।