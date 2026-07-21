भीषण गर्मी से राहत देगा 'ह्यूमन रेफ्रिजरेटर', जापान की कंपनी ने बनाया खास बूथ
क्या है खबर?
दुनियाभर में बढ़ती गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जापान की एक कंपनी ने लोगों को राहत देने के लिए खास "ह्यूमन रेफ्रिजरेटर" तैयार किया है। इसका नाम डो हीमोन बॉक्स है। यह दिखने में रेफ्रिजरेटर जैसा है और इसके अंदर बैठकर व्यक्ति अपने शरीर को तेजी से ठंडा कर सकता है। इस बूथ को जापानी रेफ्रिजरेशन और वेंडिंग मशीन बनाने वाली कंपनी SDRS ने विकसित किया है, जिसका उद्देश्य भीषण गर्मी से लोगों को तुरंत राहत पहुंचाना है।
खासियत
कुछ मिनटों में शरीर को करता है ठंडा
इस बूथ के अंदर एक कुर्सी है, जहां व्यक्ति आराम से बैठ सकता है।
बूथ का तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति बैठता है, 5 डिग्री सेल्सियस ठंडी हवा सिर, गर्दन, कंधों और पीठ की ओर पहुंचने लगती है।
कंपनी का दावा है कि करीब पांच मिनट में शरीर को ठंडक महसूस होने लगती है और दस मिनट में तापमान काफी कम हो सकता है, जिससे गर्मी से होने वाली परेशानी घट सकती है।
काम
कम बिजली में करता है बेहतर काम
कंपनी के अनुसार, यह ह्यूमन रेफ्रिजरेटर सामान्य स्पॉट एयर कंडीशनर की तुलना में आधी बिजली खर्च करता है।
इसमें हवा और ठंडक के तीन अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। साथ ही यह 20 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाता है, ताकि शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा न हो।
इसमें पहिए भी लगे हैं, जिससे इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है।
मांग
जापान में बढ़ रही इसकी मांग
अप्रैल में बिक्री शुरू होने के बाद से इस ह्यूमन रेफ्रिजरेटर की मांग तेजी से बढ़ी है।
इसे कई सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा चुका है, जहां लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इसकी कीमत करीब 15 लाख येन (लगभग 9 लाख रुपये) रखी गई है।
अभी यह उत्पाद केवल कंपनियों और संस्थानों के लिए उपलब्ध है और आम लोगों की बिक्री के लिए नहीं है, हालांकि भविष्य में इसका दायरा और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।