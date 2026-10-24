जैक डॉर्सी की कंपनी ने बनाया इंसानों की तरह बात करने वाला मॉडल, जानिए इसकी खासियत

डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक की एक छोटी AI रिसर्च लैब द्वारा विकसित यह सिस्टम टेक्स्ट पढ़ने के बजाय इंसानी बातचीत सुनकर भाषा सीखता है।

टीम का कहना है कि यह इंसानों की तरह स्वाभाविक और रियल-टाइम बातचीत कर सकता है। यह बिना इंटरनेट कनेक्शन के मैकबुक प्रो M4 मैक्स या उससे बेहतर मशीन पर लोकल स्तर पर काम करता है।

टीम ने वेबसाइट और एक्स पर डेसा की इंसानों के साथ बातचीत के कई नमूने भी जारी किए।