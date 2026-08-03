ISRO के दो अहम मिशन अटके

ISRO के दो अहम मिशन अटके, NVS-03 और GISAT-1A कर रहे मंजूरी का इंतजार

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:45 pm Aug 03, 202606:45 pm

क्या है खबर?

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की दो अहम सैटेलाइट लॉन्च फिलहाल सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने NVS-03 और GISAT-1A मिशन की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च के लिए तैयार हैं, लेकिन अंतिम अनुमति नहीं मिलने के कारण उड़ान नहीं भर सके हैं। इससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगली योजनाओं पर भी असर पड़ता दिख रहा है।