अमेरिकी राजदूत ने बताई अमेरिका की इच्छा

नासा के मून बेस प्रोग्राम में ISRO की एंट्री? अमेरिकी राजदूत ने बताई अमेरिका की इच्छा

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:55 pm Sep 07, 202601:55 pm

क्या है खबर?

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो 2026 में दोनों देशों की साझेदारी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को अपने साथ चांद पर देखना चाहता है। गोर का यह बयान नासा की ओर से ISRO को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के न्योते के करीब एक महीने बाद आया है।