क्या है SPADEX-2 और SPADEX-3 मिशन, जिसे लॉन्च करने की तैयारी में लगा ISRO?
क्या है खबर?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ISRO SPADEX-1 मिशन की सफलता के बाद SPADEX-2 और SPADEX-3 मिशन की तैयारी कर रही है। ये मिशन भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन और मानव मिशनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। सरकार के अनुसार, इन मिशनों के जरिए नई तकनीकों को परखा जाएगा और भारत की स्पेस क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा।
मिशन
SPADEX मिशन क्या है और क्यों जरूरी है?
ISRO के SPADEX मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में जोड़ने यानी डॉकिंग तकनीक को बेहतर बनाना है। इस तकनीक की मदद से दो अंतरिक्ष यान एक-दूसरे के पास आकर जुड़ सकते हैं और जरूरी काम कर सकते हैं। इसमें क्रू ट्रांसफर, फ्यूल भरना और ऊर्जा का आदान-प्रदान शामिल है। यह तकनीक भविष्य में गगनयान जैसे मिशनों और अंतरिक्ष स्टेशन संचालन के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही है।
SPADEX-2 मिशन
SPADEX-2 मिशन में क्या होगा खास?
SPADEX-2 मिशन में दो अंतरिक्ष यान को अलग तरह की कक्षा यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में डॉक करने की कोशिश की जाएगी। यह प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण होती है और इसे सफल बनाना एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस मिशन में सैंपल ट्रांसफर की भी योजना है, जिससे भविष्य में चांद से सामग्री लाने जैसे मिशनों में मदद मिलेगी। यह मिशन भारत की डीप स्पेस क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
SPADEX-3 मिशन
SPADEX-3 मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी
SPADEX-3 मिशन में सर्कुलर ऑर्बिट यानी लो अर्थ ऑर्बिट जैसी स्थिति में डॉकिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आधार तैयार करेगा। इसमें स्वदेशी डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे दो मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा। यह तकनीक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और क्रू मिशनों को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है और इससे भारत की क्षमताएं और बढ़ेंगी।
भविष्य
भविष्य के मिशनों के लिए मजबूत नींव
इन मिशनों के जरिए ISRO भविष्य के बड़े अंतरिक्ष अभियानों की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। इसमें वैज्ञानिक संस्थानों और शोध केंद्रों की भी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। पेलोड, तकनीक और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भारत का स्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा और देश अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा, जिससे आने वाले समय में कई बड़े मिशन संभव हो पाएंगे।