ISRO ने निजीकरण की खबरों को किया खारिज

ISRO ने निजीकरण की खबरों को किया खारिज, कहा- अंतरिक्ष मिशनों में भूमिका रहेगी मजबूत

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:25 pm Sep 07, 202612:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने निजीकरण और भूमिका कम होने से जुड़ी खबरों को गलत बताया है। रविवार (6 सितंबर) एजेंसी ने कहा कि स्पेस सेक्टर में किए जा रहे सुधारों का मकसद ISRO को निजी हाथों में देना नहीं है। ISRO ने इन दावों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। एजेंसी ने साफ किया कि वह भारत के स्पेस प्रोग्राम का मुख्य संस्थान बनी रहेगी और देश के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों की जिम्मेदारी संभालती रहेगी।