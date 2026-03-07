ISRO और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भविष्य के मिशनों को लेकर साझेदारी की है

ISRO और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन मिशन के लिए किया समझौता

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने पृथ्वी अवलोकन मिशनों पर अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने बयान में कहा कि ESA-ISRO संयुक्त अंशांकन, सत्यापन गतिविधियों और पृथ्वी अवलोकन मिशनों के लिए वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित व्यवस्था को लेकर काम करेंगे। ISRO के वैज्ञानिक सचिव एम गणेश पिल्लई और ESA की पृथ्वी अवलोकन निदेशक सिमोनिटा चेली ने हस्ताक्षर किए।