ISRO अंतरिक्ष में मलबा कम करने का प्रयास कर रही है

पिछले साल ISRO के 36 राॅकेट के अवशेष पृथ्वी के वातावरण में जलकर नष्ट

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतरिक्ष को साफ करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। उसने अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता रिपोर्ट (ISSAR) में बताया है कि 2025 के अंत तक 36 रॉकेट के अवशेष पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय सुरक्षित रूप से जलकर नष्ट हो चुके हैं। यह कदम अंतरिक्ष को कम अव्यवस्थित रखने में मदद करने के साथ उपग्रहों और भविष्य के मिशनों के लिए इसे अधिक सुरक्षित बनाता है।