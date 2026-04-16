पिछले साल ISRO के 36 राॅकेट के अवशेष पृथ्वी के वातावरण में जलकर नष्ट
क्या है खबर?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतरिक्ष को साफ करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। उसने अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता रिपोर्ट (ISSAR) में बताया है कि 2025 के अंत तक 36 रॉकेट के अवशेष पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय सुरक्षित रूप से जलकर नष्ट हो चुके हैं। यह कदम अंतरिक्ष को कम अव्यवस्थित रखने में मदद करने के साथ उपग्रहों और भविष्य के मिशनों के लिए इसे अधिक सुरक्षित बनाता है।
मलबा
अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहा मलबा
रॉकेट के ऊपरी बड़े हिस्से, जिन्हें प्रक्षेपण यान कहते हैं उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के बाद अंतरिक्ष में रह जाते हैं। अगर, इन पर नियंत्रण न रखा जाए तो ये अंतरिक्ष मलबे में तब्दील हो सकते हैं और सक्रिय उपग्रहों के साथ-साथ भविष्य के मिशनों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ISRO की सावधानीपूर्वक निगरानी से पता चलता है कि एजेंसी प्राकृतिक क्षय और जिम्मेदार डिजाइन के माध्यम से इस चुनौती का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रही है।
फायदा
इस पहल का दूसरे देशों को भी होगा फायदा
रिपोर्ट के ये अपडेट सतत अंतरिक्ष संचालन पर ISRO के बढ़ते फोकस को दर्शाते हैं। अधिकांश रॉकेट के अवशेष के प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने और हानिरहित रूप से विघटित होने को सुनिश्चित करके भारत भीड़भाड़ वाली कक्षाओं में दीर्घकालिक जोखिमों को कम कर रहा है। यहां के उपग्रहों को शक्ति प्रदान करने वाले रॉकेट कम प्रदूषण छोड़ रहे हैं। यह कदम पृथ्वी के कक्षीय वातावरण को सभी के लिए सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।