इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं

गूगल सर्च में दिख रहा फोन नंबर या पता? ऐसे हटाएं अपनी जानकारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:55 am Jun 26, 202609:55 am

क्या है खबर?

अगर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, घर का पता या दूसरी निजी जानकारी गूगल सर्च में दिखाई दे रही है, तो उसे हटाने का अनुरोध किया जा सकता है। गूगल ने इसके लिए कई टूल उपलब्ध कराए हैं। हालांकि, सर्च रिजल्ट से जानकारी हटने का मतलब यह नहीं है कि वह मूल वेबसाइट से भी हट जाएगी। इसके लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और कुछ जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।