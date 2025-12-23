क्या IRCTC की सर्विस हुई डाउन? यूजर्स को आ रही टिकट बुकिंग में समस्या 

नाराजगी

एक यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक पोस्ट में कहा, "अगर IRCTC की तत्काल बुकिंग दलालों के लिए की जाती है तो इस सेवा को बंद कर देना चाहिए। झूठे वादे नहीं किए जाने चाहिए। जब ​​भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं, यही ड्रामा होता है।" एक अन्य यूजर ने पूछा, "जब भी मैं तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करता हूं, मुझे यही समस्या आती है। बार-बार वही एरर आ रही है। IRCTC में क्या गड़बड़ है?"