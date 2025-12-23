क्या IRCTC की सर्विस हुई डाउन? यूजर्स को आ रही टिकट बुकिंग में समस्या
क्या है खबर?
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की सेवाओं में मंगलवार को कुछ यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर इसकी तत्काल बुकिंग सुविधा पर हुआ है। यूजर्स का कहना है कि जब भी वे प्लेटफॉर्म के ऐप या वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उन्हें लगातार एरर मैसेज मिलता है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि इस समस्या से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं।
नाराजगी
समस्या को लेकर यूजर्स में नाराजगी
एक यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक पोस्ट में कहा, "अगर IRCTC की तत्काल बुकिंग दलालों के लिए की जाती है तो इस सेवा को बंद कर देना चाहिए। झूठे वादे नहीं किए जाने चाहिए। जब भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं, यही ड्रामा होता है।" एक अन्य यूजर ने पूछा, "जब भी मैं तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करता हूं, मुझे यही समस्या आती है। बार-बार वही एरर आ रही है। IRCTC में क्या गड़बड़ है?"
ट्विटर पोस्ट
यूजर सोशल मीडिया पर कर रहे पोस्ट
If IRCTC Tatkal booking is made for brokers then this service should be stopped,False promises should not be shown.Whenever we book tatkal tickets , this drama happens.(1/2) @IRCTCofficial @RailMinIndia @RailwaySeva @EasternRailway @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/leWSECCP6t— kanhaiya Tiwary (@Kanhaji007) December 23, 2025