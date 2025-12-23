क्या IRCTC की सर्विस हुई डाउन? यूजर्स को आ रही टिकट बुकिंग में समस्या 

LOADING...
IRCTC पर टिकट बुक करने में यूजर्स को परेशानी आ रही है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 23, 2025
11:27 am
क्या है खबर?

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की सेवाओं में मंगलवार को कुछ यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर इसकी तत्काल बुकिंग सुविधा पर हुआ है। यूजर्स का कहना है कि जब भी वे प्लेटफॉर्म के ऐप या वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उन्हें लगातार एरर मैसेज मिलता है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि इस समस्या से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं।

नाराजगी 

समस्या को लेकर यूजर्स में नाराजगी 

एक यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक पोस्ट में कहा, "अगर IRCTC की तत्काल बुकिंग दलालों के लिए की जाती है तो इस सेवा को बंद कर देना चाहिए। झूठे वादे नहीं किए जाने चाहिए। जब ​​भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं, यही ड्रामा होता है।" एक अन्य यूजर ने पूछा, "जब भी मैं तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करता हूं, मुझे यही समस्या आती है। बार-बार वही एरर आ रही है। IRCTC में क्या गड़बड़ है?"

ट्विटर पोस्ट

यूजर सोशल मीडिया पर कर रहे पोस्ट

