IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, जानिए टिकट बुकिंग में क्या हुए बड़े बदलाव
क्या है खबर?
भारतीय रेलवे ने आज (15 जुलाई) IRCTC की नई वेबसाइट शुरू कर दी है। नई वेबसाइट का उद्देश्य टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा आसान और तेज बनाना है। अब सिस्टम हर मिनट करीब 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग संभाल सकेगा, जबकि पहले यह क्षमता करीब 32,000 टिकट प्रति मिनट थी। इससे तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली परेशानी कम होने की उम्मीद है और यात्रियों को पहले से बेहतर ऑनलाइन अनुभव मिलेगा।
PNR
PNR और सीट की जानकारी मिलेगी जल्दी
नई वेबसाइट के साथ पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम भी पहले से ज्यादा तेज बनाया गया है।
अब हर मिनट 40 लाख से ज्यादा पूछताछ संभाली जा सकेगी, जबकि पहले यह क्षमता करीब 4 लाख थी। इससे यात्रियों को सीट उपलब्धता, PNR स्टेटस और दूसरी जरूरी जानकारी जल्दी मिलेगी।
वेबसाइट पर जवाब मिलने का समय भी पहले के मुकाबले काफी कम होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे समय की भी अच्छी बचत होगी।
किराया
सीट चुनने और किराया देखने की सुविधा
नई वेबसाइट में यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय अपनी पसंद की सीट चुनने का विकल्प मिलेगा।
इसके साथ किराया कैलेंडर भी जोड़ा गया है, जिससे अलग-अलग तारीखों का किराया पहले ही देखा और तुलना की जा सकेगी।
अब स्लीपर, थर्ड AC, सेकेंड AC और दूसरी श्रेणियों की सीट उपलब्धता भी एक ही स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिससे टिकट चुनना आसान होगा और सही विकल्प चुनने में भी अधिक सुविधा मिलेगी।
अन्य
भारतीय भाषाओं और खास सुविधाओं का भी समर्थन
नई IRCTC वेबसाइट कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।
इसमें गैर-जरूरी पॉप-अप और बार-बार आने वाले कैप्चा को भी कम किया गया है। साथ ही दिव्यांगजन, छात्र और मरीजों से जुड़ी कई सेवाओं को एक ही जगह जोड़ा गया है।
रेलवे का कहना है कि इन बदलावों से वेबसाइट का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान, तेज और सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनेगा, जिससे बुकिंग प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और सुगम होगी।