IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च

IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, जानिए टिकट बुकिंग में क्या हुए बड़े बदलाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:26 pm Jul 15, 202606:26 pm

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे ने आज (15 जुलाई) IRCTC की नई वेबसाइट शुरू कर दी है। नई वेबसाइट का उद्देश्य टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा आसान और तेज बनाना है। अब सिस्टम हर मिनट करीब 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग संभाल सकेगा, जबकि पहले यह क्षमता करीब 32,000 टिकट प्रति मिनट थी। इससे तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली परेशानी कम होने की उम्मीद है और यात्रियों को पहले से बेहतर ऑनलाइन अनुभव मिलेगा।