ईरानी हैकर्स ने अमेरिका के औद्योगिक स्थलों को बनाया निशाना, सरकार ने दी चेतावनी

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इन संस्थाओं को बनाया निशाना

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI), राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, अमेरिकी साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसी (CISA) और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने सामूहिक रूप से चेतावनी दी है। इसमें कहा है कि ईरानी सरकार के हैकर्स विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों का फायदा उठा रहे हैं। इनमें जल और अपशिष्ट जल उपयोगिताएं साथ ही ऊर्जा और स्थानीय सरकारी सुविधाएं शामिल हैं। एजेंसियों ने कहा कि हैकिंग का उद्देश्य अमेरिका के भीतर व्यवधान उत्पन्न करना था।