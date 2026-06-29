इजरायल पर ईरान का साइबर हमला जारी

इजरायल पर ईरान का साइबर हमला जारी, क्या निशाना बना रहे हैं हैकर्स?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:20 pm Jun 29, 202602:20 pm

क्या है खबर?

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब साइबर मोर्चे पर भी हमले तेज हो गए हैं। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ईरान से जुड़े हैकर लगातार साइबर हमले कर रहे हैं। जून 2025 में जहां करीब 1,600 साइबर घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं जून, 2026 में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 4,800 तक पहुंच गई। इससे इजरायल की साइबर सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क बनी हुई हैं।